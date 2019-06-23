Бурятские арбузы реальность, а не вымысел

В Бурятии, недалеко от берегов Байкала, сегодня выращивают настоящие арбузы. Уже два года местный фермер Дмитрий Вихрев поставляет на рынок необычную для здешнего климата ягоду.



В 2017-м году ему удалось получить с гектара урожай в 25 тонн, а в прошлом году при увеличении площадей на 50%, урожай вырос почти вдвое (45 тонн).



Начинал свою работу фермер с экспериментов с различными сортами, в результате лучшие результаты показал «бонта», а в нынешнем году к нему добавился еще и сорт «варда». Если первые имеют круглую форму и небольшие размеры (не больше 20см диаметра), то вторые продолговатые, отличаются они между собой и по вкусу.



В 2019-м году под бахчевые выделено уже два гектара площадей, поэтому и урожай в нынешнем году должен быть выше. Убирать его планируют в июле-августе.



Сам 31-летний предприниматель отмечает, что на столь необычный выбор культур для выращивания его подтолкнули рассказы деда о том, что в 70-е годы в Бурятии выращивали арбузы. Сама по себе культура не требует особых требований. Рассада в грунте до июля будет рати под агропленкой, обеспечивающей необходимую защиту растениям от температурных перепадов.



В прошлом году вся партия арбузов была сдана в местную торговую сеть, причем для каждой ягоды используется фирменная наклейка «Улус Оронгой», чтобы покупатели не путали местные арбузы с продукцией, привозимой из других регионов, и продаваемой, как местная.