Сети 5G идут в российские города

В России определились с городами, которые первыми получат современную связь стандарта 5G. Кроме двух столиц развивать инновационные технологии планируется в Казани. Подобное заявление было сделано в китайском Харбине Максимом Акимовым, одним из вице-премьеров правительства.



В данном случае речь идет о коммерческом применении новых технологий связи в определенных территориальных границах (зонах).



В правительстве отмечают, что в каждом из городов уже проведена определенная подготовительная работа, при этом до 2021-го года планируется полностью определиться с диапазоном частот, которые будут выделены для работы с 5G-сетями. В городах уже существуют пилотные зоны, в которых тестирование и апробирование решений, необходимых для развертывания сетей высокоскоростной связи.



Вопрос с частотами действительно важнейший, так как он определит не только рыночную конфигурацию и круг участников, обладающих доступом к работе в новых сетях, но и итоговую стоимость услуг связи для конечных потребителей.



Существующий в России проект «Цифровая экономика» предполагает появление в стране до конца 2021-го года полноценной системы 5G-связи в одном из российских городов, а на следующий год подобные сети должны существовать уже в десятке городов.



Что касается полноценного развертывания, то оно намечено после 2023-го года. Когда именно возможности 5G-связи будут доступны на большей части территории России, не сообщается.