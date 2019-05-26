Поступить с ЕГЭ стало проще

Россияне считают, что применение ЕГЭ для поступления в ВУЗы позволяет уравнять шансы на поступление в крупные, престижные заведения для ребят из различных регионов страны, а сама система поступления стала более доступной.



В целом 54% участников проведенного социологического опроса отметили создание за счет ЕГЭ более честных условий поступления для всех абитуриентов, в том числе из небольших городков и сельской местности. Противоположного мнения придерживается 41% респондентов. Любопытно, что среди тех, кто имеет личный опыт сдачи ЕГЭ, доля сторонников мнения о честности несколько выше – 61%.



Что касается оценки объективности проверки результатов, то мнения граждан разделились в равных пропорциях, по 46% «за» и «против» объективности. В свою очередь среди тех, кто лично сдавал «единый госэкзамен» число приверженцев роста объективности составляет уже 62%.



Среди преимуществ новой схемы называется возможность обойтись без экзаменов в самом ВУЗе (17%), право на подачу документов в несколько учебных заведений (13%). Еще 12% указывают на глубину проводимой проверки, по 8% россиян выбрали объективность оценки и простоту проведения.



Среди слабостей ЕГЭ 21% называет невозможность проявления творческого подхода, а 11% считают излишней психологическую нагрузку на детей во время экзамена. Еще 10% респондентов не поддерживают тестовую методику оценки знаний.



Около 44% всех учащихся проводят подготовку в рамках школьного обучения, а еще 42% пользуются услугами репетиторов.