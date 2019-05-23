Табло валютного обмена уберут с улиц

В России с 24-го мая начинают действовать новые правила размещения информационных средств обменных пунктов. Главным изменением является запрет размещения подобных табло на улице.



В Центробанке считают, что подобное новшество позволит повысить эффективность борьбы с незаконными обменниками, так как визуально их станет заметить в городе значительно сложнее.



В последний раз серьезные изменения в правилах обмена валют в нашей стране вводились в оборот в 2015-м году. Данное новшество впервые было предложено Центробанком еще в начале 2018-го года, но принятие новых правил потребовало около года.



Теперь любая информация, касающаяся стоимости иностранных валют при обмене должна размещаться внутри обменников, в том числе с возможностью вывода мониторов в окно для просмотра с улицы.



Борьбу с незаконными обменными пунктами в стране начали много лет назад, но до настоящего времени она не решена. Именно этим объясняются новые ограничительные меры, касающиеся мест установки табло.



Представители национального регулятора отмечают, что сегодня в большинстве случаев наружным размещением информационных стендов с данными по обмену валют занимаются в основном нелегальные пункты обмена, в то время как банки предпочитают все информацию размещать внутри своих операционных пунктов.



Аналитики в целом отмечают положительный эффект от принятых новшеств, которые позволят более эффективно бороться с незаконной деятельностью в сфере обмена валют.