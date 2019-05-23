Лечение через интернет станет нормой

В Минздраве рассказали о процессах цифровизации отечественного здравоохранения и новых возможностях, которые появятся у простых граждан.



В первую очередь на электронный формат переведут все медицинские полисы, как и рецепты врачей. В ведомстве отмечают, что цифровые технологии не способны заменить врачей, но создают условия для значительного повышения удобства обслуживания граждан.



Позволят современные IT-технологии и развивать в стране дистанционное лечение. Конечно, заменить посещение специалистов и обследования они не смогут, но консультационные услуги, наблюдение специалистами может быть перенесено в интернет, что позволит пациентам получать услуги удаленно, даже в других городах без необходимости потерь времени и значительных финансовых затрат.



В стране создаются национальные медицинские исследовательские центры, работающие одновременно по двум десяткам направлений медицины. Они в свою очередь взаимодействуют дистанционно с сотнями учреждений здравоохранения по всей стране. В общей сложности сегодня в систему входит около 700 организаций.



Пока работа ведется по созданию единой общегосударственной системы обмена данными и региональных систем, включающих государственные учреждения. В дальнейшем к единой системе смогут подключаться и частные клиники, но пока о сроках реализации данной части проекта пока говорить преждевременно.



В целом во многих регионах доступно применение отдельных электронных сервисов, но комплексности пока нет, что и планируется реализовать в ближайшие пару лет.