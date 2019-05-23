Российские вина показали высокое качество

Проведенные проверки качества вин, представленных в продаже на российских прилавках, установили более высокие свойства отечественные продукции на фоне вин иностранного происхождения. Соответствующие результаты обнародовали представители Роскачества.



Определение качества проводилось путем проведения дегустации, причем приглашенные эксперты, не знали, какое вино им предлагается попробовать. Всего было предложено четыре категории оценки: цвет и аромат напитка, уровень вкуса и послевкусия. По каждому из параметров можно было выставить максимум 10 баллов.



В каждой из трех категорий (белые, красные и игристые вина) было предложено на пробу два образца, по одному отечественного и импортного происхождения. В результате со счетом 2:1 победила продукция российских виноделов.



В качестве экспертов выступили известные люди: Дмитрий Маликов, Алексей Зимин и Игорь Бутман. В результате отечественное вино оказалось победителем в категории игристых вин, набрав 69 баллов против 65 у импортного конкурента.



Уверенной победы добилось и российское белое вино, набравшее в общей сложности 76 баллов, и опередив на 9 очков результат труда иностранных виноделов. Только среди красных вин победа досталась импортному вину, но здесь преимущества победителя оказались небольшими – 75:73.



Необходимо отметить, то мероприятие было проведено в рамках акции «Дни российских вин», проводимой совместно сразу несколькими министерствами.