Что россияне думают о Евровидении

По данным статистики в нынешнем году только 22% россиян наблюдали за финальным выступлением артистов на конкурсе Евровидение. Для сравнения три года назад данный показатель составлял 38%.



Самой скромной была аудитория зрителей в 2018-м году, когда в финале не оказалось представителей нашей страны. Тогда за трансляцией наблюдало только 16% россиян. При этом наибольшая часть зрителей приходилась на пенсионеров и женщин, в то время как среди мужчин их доля не превышала 12%.



Около 71% россиян знают, что нашу страну представлял на конкурсе Сергей Лазарев. При этом наибольшую осведомленность продемонстрировали женщины и жители двух столиц, показавшие результат в 79% и 76% соответственно. Высокий результат в 73% отмечен и среди людей, активно пользующихся интернетом. Честный выбор кандидата от нашей страны признали 52% россиян.



Что касается беспристрастности процесса голосования, то здесь свои сомнения высказали многие из участников социологического опроса. Если в объективность зрителей верит 52% респондентов, то в объективность жюри всего 21%.



Что касается результатов голосования, то здесь российские граждане единой позиции не имеют. Если 25% в целом считают честным процесс определения победителя, то 37% высказывают серьезные сомнения в объективности итоговых результатов. При этом в честность верит в первую очередь молодежь. Среди представителей данной возрастной категории их доля достигает 39%.