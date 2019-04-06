Север Дальнего Востока самый безопасный по преступности

По данным 2018-го года в России Чукотский и Ненецкий автономные округа оказались в числе лидеров по безопасности.



Там зафиксировано наименьшее количество правонарушений. В общей сложности их отмечено всего 748 и 857 соответственно. Хорошая обстановка и в Ингушетии, где МВД зафиксировало около 1,6 тысячи противоправных действий.



В лидирующую пятерку также вошли Калмыкия и Магаданская область, в которых зафиксировано 2,7 и 2,9 тысячи случаев соответственно. При этом необходимо признать, что указанные субъекты федерации отличаются минимальной численностью населения.



Наибольшая активность преступников отмечена в Москве и области, где зафиксировано соответственно 140 и 80 тысяч правонарушений соответственно. Это наиболее населенные регионы России, обладающие высокой плотностью населения.



В пятерку наиболее опасных регионов входят Кубань, Челябинская область и Башкирия. В первом и втором регионах зафиксировано 68,1 и 64,8 тысячи случаев, а в Башкортостане зафиксировано 57,4 тысячи преступлений.



Представители правоохранительных органов отмечают, что в целом ситуация с преступностью в стране улучшается. По результатам 2018-го года отмечено снижение показателей на 3,3%. В зафиксировано около 1,9 миллиона случаев нарушения законодательства.



Наибольшее распространение получили факты хищения чужого имущества, на которые приходится больше 50% всего объема совершаемых в стране правонарушений.