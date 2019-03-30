Бороться с тромбами будет ультразвук

По статистике ежегодно в России происходит около 500 тысяч инсультов, причем во многих случаях они заканчиваются летальным исходом. Борьба с тромбами сегодня ведется при помощи лекарственных препаратов – растворителей, но не всегда есть время, чтобы они успели начать действовать.



Снизить уровень смертности в стране должна помочь инновационная разработка отечественных специалистов, представляющих МФТИ и НМИЦ гематологии Минздрава. Предложенная ими технология, основана на ультразвуковом исследовании организма.



Практические эксперты показали, что при помощи ультразвука есть возможность выявлять тромбы (сгустки крови) на ранних стадиях, после чего применять традиционные лекарственные препараты для их расщепления.



Одним из преимуществ разработки специалисты называют возможность обследовать большинство сосудов человеческого организма. Разработчики отмечают, что разработка позволит людям иметь при себе мобильные устройства, позволяющие оперативно выявить образование тромба, чтобы своевременно предпринять необходимые меры защиты.



Принцип работы устройства предельно прост, человек носит устройство, по своим габаритам сравнимое со смартфоном. Датчик от него крепится артерии, считывая информацию об образовании тромба. При этом он может информировать о необходимости ввода лекарства или сам его ввести (зависит от модели используемого оборудования).



Ученые не исключают, что совершенствование технологии позволит вживлять подобные приборы непосредственно в организм.