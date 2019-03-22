Гранат-альмадин нашли в Пскове

В Пскове при проведении археологических раскопок специалистам удалось обнаружить натуральный гранат-альмадин, несущий на себе следы обработки человеком.



Специалисты уже предположили, что камень оказался здесь из Южной Карелии, где его добывали, и в средневековье продавали в городах для изготовления ювелирных украшений.



Археологи отмечают, что еще предстоит провести массу работы, начиная от определения периода его обработки, и заканчивая выяснением причин его попадания в Псков. Обнаружить находку удалось на территории Мстиславского раскопа, практически в самом центре города, на месте площадки под строительство крупного жилого комплекса. Раньше здесь располагалась городская ТЭЦ.



Работы археологов на местности начались еще в 2017-м году, в соответствии с существующими требования предварительной проверки участников археологами, а найденные артефакты позволили установить наличие постоянного жилища человека на месте современного Пскова еще до появления на Руси христианства. Здесь выявлено сразу три кургана, а в захоронениях предметы домашней утвари и боевое оружие.



Находки более позднего периода, относящиеся к средним векам, позволили пополнить коллекции музеев изразцами, образцами замков, монетами и другими ценными историческими находками. Еще одна группа найденных предметов пока не может быть идентифицирована специалистами по своей возрастной принадлежности.