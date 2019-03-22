Искусственное детское сердце от военных

В России впервые создано искусственное сердце для детей. Его изготовителем является завод «Прогресс», расположенный в небольшом городке Мичуринске Тамбовской области. Самое интересное, что основной продукцией предприятия выступают детали для баллистических ракет и военных самолетов.



Раньше на заводе создали и начали выпуск подобных сердец, теперь же их сделали более миниатюрными, адаптировав для возможности установки ребенку. Такие сердца являются временными, и необходимы, чтобы ребенок смог прожить до пересадки настоящего, живого органа.



Создаваемая под микроскопом в стерильных условиях деталь, представляет собой настоящий двигатель, устанавливаемый в организме человека. Фактически такое сердце выполняет роль циркуляционного насоса, перекачивая кровь в человеке вместо сердца, лишившегося работоспособной мышцы. Любопытно, но с таким сердцем у человека не бывает пульса.



При изготовлении такого сердца, соответствующего по размерам конфете, применяются самые современные, высокопрочные и гигиенически чистые материалы. Питание такого сердца от аккумуляторов, рассчитанных на 12 часов работы, и входящих в комплект. Для их переноски предназначен специальный пояс, на который выводятся и элементы управления поясом.



В настоящее время разработка находится на этапе тестирования на животных. Ожидается, что с таким сердцем человек в состоянии прожить больше двух лет. Аналогичные решения существуют и на Западе, но их стоимость в несколько раз дороже.