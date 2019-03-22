Москва лидер по числу банкоматов

В России в общей сложности функционирует почти 201 тысяча банкоматов, из которых получить наличные денежные средства можно в 129 устройств. Такие цифры озвучили в Центробанке, назвав одновременно регионы, где проблем с доступом к обслуживанию карт не имеется.



Традиционно лидирующее положение принадлежит столице, собравшей вместе с областью почти 36,5 тысяч устройств. Объясняется это в первую очередь высокой концентрацией банковских учреждений и общим уровнем развития финансового сектора. Деление между Москвой и Подмосковьем при этом регулятором не производится.



Еще 10,5 тысяч банкоматов имеется в Санкт-Петербурге, занимающем второе место в рейтинге. Почти вровень идут Краснодарский и Красноярский края, имеющие немногим менее 7 тысяч банкоматных устройств каждый. Показатели других субъектов более скромные.



Разброс же в пределах регионов оказывается весьма серьезным, например, на территории Северо-Западного ФО в лидерах значатся Вологодская и Ленинградская области, имеющих соответственно 2,6 и 2,5 тысячи банкоматов. Для сравнения в соседней Псковской области их не набирается и 650 единиц, что весьма скромно.



Схожей является ситуация и на большей части страны, но при этом имеются регионы, где с использованием банковских карт могут возникнуть серьезные проблемы. Например, на всю Чукотку имеется 61 устройство, из которых возможность обналичивания денежных средств предоставляют всего 49.