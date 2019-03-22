Сохранение выплат материнского капитала будут обсуждать

В Минтруда сообщили, что рассматривают возможность выйти с предложением о продлении в стране программы выплат материнского капитала за рождение второго ребенка.



К данному вопросу в ведомстве планируют обратиться только в 2021-м году, когда подойдут установленные сроки действия государственной программы.



При этом Максим Топилин, возглавляющий министерство, отметил важность данной меры для стимулирования рождаемости в стране, так как значительная часть россиян при планировании семьи исходит из возможности получить поддержку со стороны государства для решения жилищных, образовательных и иных проблем.



Соответственно по данному поводу будут проведены дискуссии, как в границах министерства, так и во взаимодействии с представителями других заинтересованных ведомств, принимающих участие в решении отдельных задач в рамках данной программы.



Напомним, что впервые материнский капитал в стране за рождение второго или последующего ребенка начали выплачивать еще в 2007-м году, причем сумма выплат последовательно индексировалась на величину годовой инфляции. Ранее программа уже продлевалась, и сегодня действует до конца 2021-го года.



Напомним, что периодически возникают предложения о расширении направлений траты предоставляемых государством средств, чтобы обеспечить более широкие возможности их освоения гражданами, например, на приобретение семейного автомобиля.