К тренировкам полета на Луну приступили в столице

В Москве в рамках подготовки к будущим межпланетным перелетам стартуют опыты в рамках проекта SIRIUS. Он предусматривает эксперименты по нахождению людей в течение длительного времени в замкнутом пространстве.



Сама программа рассчитана на пятилетний период, а пребывание внутри исследовательской капсулы рассчитано на 4-12 месяцев.



Всего тренировочный экипаж, рассматриваемый для будущего полета к Луне, представлен шестеркой космонавтов (по трое мужчин и женщин), из которых четверо россиян и двое американцев. Возглавить его доверено Евгению Тарелкину, опытному космонавту, проведшему на орбите 140 суток.



Свое участие командир объясняет интересом к эксперименту, позволяющему начать исследования в новом направлении, создания эффективной тренировочной базы для тех, кому в перспективе предстоит осваивать лунную поверхность.



В составе экипажа испытатель-врач Стефания Федяй, имеющая диплом профессионального психолога. Каждый из членов учебного экипажа является специалистом в своей области, что позволяет рассчитывать на эффективность совместной работы в нестандартных условиях.



В ИМБП РАН, где проводится эксперимент, отмечают, что в течение четырех месяцев пребывания «взаперти», участники испытают серьезных психологический стресс, причем периодически им будут устраивать тренировки по устранения самых разнообразных нештатных ситуаций на борту. Как поведет себя человек во время дальнего полета, основная цель проводимого исследования.