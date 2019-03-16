"Скорой помощи" самой нужна защита

В последнее время в России все чаще наблюдаются ситуации, когда на сотрудников «Скорой помощи» совершаются нападения со стороны пьяных пациентов, которым и должна быть оказана помощь. При этом в большинстве случаев дебоширов ожидает только штраф, а иногда они вообще избегают ответственности.



По статистике Минздрава общее число нападений на сотрудников «Скорой» за период 2010-2015гг составляет около 1,2 тысячи случаев, причем это далеко не полный перечень, так как многие случаи, не связанные с серьезными травмами, остаются без огласки.



Эксперты отмечают сложность самой процедуры привлечения виновника к ответственности. Фактически медработник должен самостоятельно обращаться в суд за защитой, со всеми соответствующими проволочками. При этом доказать, что напали на него во время проведения осмотра оказывается проблематично, сами дебоширы практически всегда ссылаются на то, что применили силу только после того, как им было отказано в получении полагающейся медицинской помощи.



Серьезного наказания виновник может ожидать только в случае, если нанесены действительно тяжкие увечья. Во всех остальных случаях, не больше административного штрафа.



В качестве альтернативы появляются идеи приравнять работу в «Скорой помощи» к службе, соответственно и рассматриваться факты нападения будут на одних условиях с нападением на полицейских. Авторы идеи указывают, что в силу профессии врачи работают с асоциальными элементами, наркоманами и пьяницами, но не имеют никакой личной защиты от противоправных действий со стороны последних.



При этом данная идея пока не находит поддержки в Госдуме. Как результат, изменений в лучшую сторону не предвидится.