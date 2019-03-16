Пожаловаться на дороги в Минтранс станет реальностью

В России до середины текущего года пройдет интеграция приложения «Карта убитых дорог» с электронными базами Минтранса.



В результате жалобы россиян на качество дорожного покрытия или проблемы с работоспособностью элементов обеспечивающей инфраструктуры, будут в автоматическом режиме поступать в Минтранс для принятия необходимых мер.



Представители «Общероссийского народного фонда», выступившие в свое время инициаторами создания самого приложения, отмечают важность проводимой интеграции. Далеко не все чиновники являются пользователями приложения, теперь же вся информация будет доводиться непосредственно до них.



Аналитики отмечают, что формально для проведения ремонтных и иных видов работ участие населения не требуется, но практика взаимодействия с гражданами получила широкое распространение в развитых странах, и позволяет обеспечить их вовлеченность в процесс поддержания дорожной инфраструктуры на должном уровне.



Необходимо отметить, что за все время работы приложения, отметки на «Карте убитых дорог» были поставлены более 2 тысяч раз. Большинство из них касались наличия ям, но много жалоб на ненадлежащее состояние автодорог. Отмечают автомобилисты наличие люков, нарушения в правилах проведения ремонта, ошибки с размещением дорожных знаков.



В настоящее время рассмотрение проблем на уровне регионов ведется представителями ОНФ, которые уже составляют обращения в администрации по принадлежности дороги.