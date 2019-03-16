Отходы как источник получения золота

Российские ученые, представляющие Уральский государственный горный университет ведут разработку уникальной технологии, которая позволит извлекать золото из техногенных отходов. В настоящее время ни в одной стране не имеется ничего подобного.



Специалисты отмечают, что на сегодня около 60% всего объема золота, имеющегося в земле, представлено в виде раздробленных частиц, то есть фактически при переработке горных пород оно не используется, отправляясь в отвал. В настоящее время в университете поставлена задача исследования самих дисперсных частиц. Требуется установить не только их размеры, но и выявить основные свойства, чтобы в дальнейшем на их основе разрабатывать эффективные технологии извлечения.



Создаваемая технология позволит сначала определять долю содержания золота в породе при любых размерах частиц драгоценного металла, а затем их извлекать из него посредством нагрева после предварительного укрупнения элементов.



В настоящее время в лабораториях уже научились извлекать золото из пород путем проводимых манипуляций с обработкой специальными щелочными составами, подачей кислорода и термическим воздействием, причем степень извлечения приближается к 100%.



В ВУЗе отмечают, что пока ведут обоснование самой технологии, а после приступят к разработке конкретных методик получения концентрата драгметалла для наиболее распространенных видов отходов, имеющихся в больших количествах.