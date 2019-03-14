Минтруд рассказал о кадровых проблемах в стране

В Минтруда сообщили о наличии серьезного переизбытка специалистов, обладающих высшим образованием, в бизнесе и административной работе.



При этом общая численность безработных по данным категориям оказывается больше, чем объем имеющихся вакансий, зарегистрированных в Службе занятости.

По данным ведомства в стране существенный переизбыток экономистов и менеджеров, что связано с высоким уровнем популярности в обществе профессий, и ежегодной подготовкой большего числа специалистов, чем это требуется экономике. Соответственно молодые люди при выборе направления обучения руководствуются престижем, а не степенью доступности будущего трудоустройства.



В свою очередь по техническим направлениям наблюдается обратная ситуация, и учебные заведения не готовят должное число специалистов для заполнения имеющихся вакансий. При этом изменений спроса на рынке труда в ближайшие два десятилетия не предвидится. Специалисты считают, что выпускникам технических колледжей до 2040-го года не стоит бояться проблем с трудоустройством, в то время как управленцы, финансисты и экономисты могут столкнуться с серьезными проблемами.



Напомним, что проведенные ранее исследования показали значительный отрыв в уровнях зарплат в финансовой сфере. В частности величина средней зарплаты финансистов оказывается в 2 раза больше, чем размер среднестатистической зарплаты по стране. Самые слабые заработки в сегменте общепита и гостиничном бизнесе.