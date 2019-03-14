Мощные накопители создали в России

В России совместными усилиями представителей бизнеса и науки удалось создать наиболее мощные в стране накопители отечественного производства. Над их созданием в Новосибирске трудились специалисты местного государственного технического университета.



В настоящее время уже готовы два изделия, рассчитанные на емкость в 100кВт и 400кВт. Их планируется использовать в Туве для оснащения электростанций, работающих на солнечной энергии.



Сегодня ведется создание еще более мощного накопителя, чья емкость будет составлять около 1,2МВт. Его размеры приближаются к стандартному грузовому 40-футовому контейнеру, а использовать оборудование планируется в интересах одной из компаний российского топливно-энергетического комплекса.



Установка обеспечит бесперебойное снабжение электроэнергией буровых установок в отдаленных регионах. Разработчики планируют уже до конца текущего месяца приступить к испытаниям новинки.



Создатели отмечают, что при аналогичных характеристиках, российские накопители оказываются в три-четыре раза дешевле, чем аналогичное оборудование, приобретаемое в европейских или азиатских странах. В среднем период их окупаемости не будет превышать четырех лет.



На сегодня накопители большой емкости относится к категории «эксклюзивной» продукции, и их выпуск освоен всего в нескольких государствах мира. В нашей стране до недавнего времени ничего подобного не существовало.