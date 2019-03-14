Антитабачная концепция от Минздрава

В Минздраве завершили работу и направили на рассмотрение членов правительства антитабачную концепцию, которая должна стать главным вектором поведения государства в данном направлении.



Документ носит в первую очередь долгосрочный характер, и направлен на снижение уровня зависимости населения от табачной продукции. В частности поставлена задача сократить число курящих в стране до 5% от общей численности населения России. При этом после 2050-го года предусматривается последовательное удаление табака с рынка.



По данным за 2016-й год в России среди мужчин и женщин наблюдалось 44% и 15% курящих, причем динамика по категориям противоположная. За 20 лет у мужчин количество курящих сократилось сразу на 14%, в то время как женщины стали курить несколько больше (прирост с 1994-го года составил 5%).



Напомним, что перед ведомством поставлена задача до начала декабря текущего года разработать документы, необходимые для обеспечения защиты населения, как от воздействия табачной продукции, так и алкоголя.



Аналитики установили, что государственная политика способна воздействовать на число курильщиков и объемы реализации сигарет. Например, закон об ограничении курения в общественных местах, появившийся еще в 2013-м году, позволил в среднем сократить число выкуриваемых россиянами сигарет на 5%. При этом полностью отказаться от пагубной привычки смогли в подавляющем большинстве люди, не имевшие зависимости, а бравшие в рот сигарету исключительно для поддержания компании.