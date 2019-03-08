Что дарят 8 марта, цветы – главный подарок к празднику

Около 90% россиян планируют на 8 марта поздравлять женщин, что на 5% превосходит показатели прошлого года. Наиболее активны в этом плане мужчины в возрастной группе 36-45 лет, среди которых 94% готовит подарки.



Естественно, что цветы выступают основным подарком женщинам, но вместе с этим в подарок чаще всего идут ювелирные украшения, парфюмерная продукция и различные подарочные сертификаты.



Необходимо отметить, что набор подарков полностью совпадает с пожеланиями представительниц прекрасной половины человечества. В частности украшения в качестве подарка хотели бы видеть 43% россиянок, а еще 34% отдают предпочтения косметике. За сертификаты высказалось 22%, а еще 18% хотели бы получить на 8 марта туристическую путевку на отдых.



Примерно в такой же процентовке находятся и планы мужчин, единственное отличие, готовы подарить драгоценности своим любимым только 31% респондентов проведенного социологического исследования.



Среди наиболее дорогостоящих подарков автомобили, на которые приходится 3% всех подарков, сделанных на 8 марта. Среди других вариантов игрушки, билеты на концерты или театральные постановки, походы в ресторан или просто внимание.



Больше всего россиян планируют уложиться в 1-3 тысячи рублей. Таких 34%. Еще 20% мужчин предусмотрели в бюджете на подарки меньше 1 тысячи рублей, а 19% планируют траты в пределах 3-5 тысяч. Среди тех, кто потратит больше 10 тысяч рублей только 6% участников проведенного опроса.