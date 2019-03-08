Телевизор теряет популярность

Проводимые социологические исследования показывают, что популярность телевизоров стремительно падает, особенно в молодежной среде.



Среди подрастающего поколения не старше 21 года только 16% остаются приверженцами традиционного ТВ. Сразу 46% российской молодежи вообще не пользуются телевизором, а 38% отмечают, что способны полностью отказаться от него в пользу использования иных каналов получения информации.



Эксперты отмечают, что причина этого кроется в новых условиях времени и новых возможностях. Например, интернет на фоне телевидения позволяет реализовать значительно больше возможностей, самостоятельно выбирать контент, отказаться от демонстрации рекламы и так далее. Быстрее всех к новому ритму жизни, за которым старый добрый «ящик» уже не успевает, приспосабливается молодежь, поэтому в данной возрастной категории меньше всего поклонников ТВ.



Причины отказа от ТВ различны, кто-то не хочет терять время, необходимое для работы и обучения (16%), кто-то не хочет лишних расходов (17%), многие не видят смысла в платном ТВ, когда YouTube и другие хостинги могут предложить все это бесплатно (34%). В целом посыл одинаков, стремление к экономии.



Потребность в новостях удовлетворяется через интернет, причем возможности работы с поисковиками и одновременный доступ к десяткам ресурсов расширяет существующие возможности. Даже художественные фильмы и спорт около 42% пользователей предпочитает смотреть в интернете.