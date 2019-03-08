Пластика в океане становится все больше

Огромные объемы производства и потребления пластика приводят к значительному ухудшению экологии, причем это касается не только суши, но и водной стихии.



Представители Всемирного фонда дикой природы подсчитали, что до конца следующего десятилетия выпуск пластика вырастет на 41%, а объемы пластиковых отходов в океане удвоятся.



Специалисты подсчитали, что только на 2016-й год в мире произведено около 396 миллионов тонн пластика в изделиях, при этом не меньше 100 миллионов ежегодно оказывается в окружающей среде, где негативно влияет на экологическую ситуацию.



Распространенный доклад указывает и на другие проблемы, связанные с пластиком. Его уничтожение путем сжигания приводит к увеличению выбросов углекислого газа, не менее опасного для человечества, в частности стимулирующего развитие онкологических заболеваний.



В WWF подсчитали, что около 270 видов обитателей океана поставлены на грань исчезновения из-за активного загрязнения вод пластиковыми отходами. В таких условиях экологи предлагают правительствам стран объединить свои усилия и совместно разработать и принять документ, который поставит под запрет попадание пластиковых отходов в воды мирового океана.



Кроме того, предлагается разработать национальные стандарты, регламентирующие порядок проведения утилизации пластика, производителям разработать альтернативные материалы, вызывающие меньше негативного воздействия на окружающую среду, и более доступные и безопасные для утилизации или вторичной переработки.