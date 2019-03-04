Масленица – в первую очередь блины

Проведенные специалистами ЦВИОМ исследования общественного мнения позволили установить, с чем именно у россиян ассоциируется празднование Масленицы, вступившей в свои права с понедельника. Разнообразные мероприятия будут проходить в течение всей недели.



Оказалось, что масленица и блины для россиян практически синонимы. В частности 91% респондентов обязательно в течение недели отведает народного лакомства, а 77% будут их готовить дома самостоятельно.



Каждый второй блин планируют съесть со сметаной. Еще треть граждан делает выбор в пользу варенья, а сгущенное молоко и творог заняли третье место с показателями по 23%. Далее следуют по популярности мясо, мед, масло, а 12% респондентов планируют в качестве начинки использовать икру.



По традиции россияне предпочитают на масленицу общаться с гостями. В частности около 68% участников опроса планируют посетить друзей или встретить их у себя дома. Участниками церемонии сжигания чучела Масленицы, завершающего праздничную неделю, будет около 30% респондентов.



Что касается народных гуляний, организуемых для граждан на свежем воздухе, то их посетить планируют около 40% россиян. Их ждут различные конкурсы и народные забавы, ледовые горки, игра в снежки и многое другое.



Завершается Масленица Прощеным воскресеньем, и воспользоваться возможностью попросить прощения у родных собирается около 78% всех участников социологического опроса.