Mir Pay появился в России

Обладатели карт МИР получили возможность проводить посредством нового платежного сервиса Mir Pay операции покупки посредством собственного смартфона.



Пока воспользоваться новой возможностью можно только при условии, что мобильное устройство обладает NFC-модулем и одной из последних версий Android (от 6.0).



Кроме того, подключились к системе только восемь российских банков, включая «Россельхозбанк» и ряд коммерческих кредитных организаций. В дальнейшем по мере присоединения к платежной системе новых банков, количество потенциальных пользователей сервиса будет только увеличиваться.



В распространенном сообщении указывается, что уже в третьем квартале текущего года держатели карт смогут проводить бесконтактные платежи в любом из терминалов на территории страны, поддерживающих данную функцию.



В руководстве национального оператора системы «Мир» отмечают, что появление собственного платежного сервиса соответствует требованиям времени и позволит для обладателей национальных карт значительно расширить возможности использования карточных продуктов в повседневной жизни. При этом степень работоспособности системы не уступает ведущим иностранным продуктам.



Ранее стало известно, что в России стремительно увеличивается число случаев оплаты покупок посредством смартфонов. По итогам 2018-го года зафиксировано около 133 миллионов подобных операций, что в 5 раз превосходит показатели предыдущего года.