Цифровое обучение оплатит государство

В России с 2019-го года начнется предоставление государством сертификатов на прохождение обучения IT-наукам, востребованным в рамках перехода к цифровой экономике. Известно, что в общей сложности получить дополнительное образование за государственный счет сможет 5 тысяч человек.



Эксперты отмечают, что подобное количество специалистов не способно изменить общую ситуацию, но предпринимаемые действия являются первым шагом, и в будущем число получающих соответствующие навыки должно только увеличиваться.



Планируется, что с использованием цифровых сертификатов россияне получат возможность познать программирование, работу с большими данными, новыми коммуникационными средствами и так далее. Планируется, что обладателям сертификатов будет предложено обучиться дистанционно через интернет по специальным онлайн курсам, или обратиться в соответствующие центры по стране для прохождения обучения в очной форме.



Желающие получить подобный сертификат должны подать заявку или пройти тестирование, позволяющее сформирование для пользователя профиль компетенций. В нынешнем году данная возможность будет доступна только жителям нескольких регионов, выбранных в качестве пилотных по стране, в то время как позднее практика распространится и на другие регионы России.



Отмечается, что в основном обучение ориентировано на взрослых пользователей, уступающих по уровню значения IT-технологий молодежи. По планам до конца 2024-го года в стране будет не меньше одного миллиона человек, получивших соответствующие знания.