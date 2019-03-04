Где в России самые дорогие блины

С понедельника в нашей стране начинают праздновать масленицу. Этот праздник традиционно невозможно себе представить без блинов. В каких же регионах России хозяйкам придется потратиться на их приготовление больше всего.



Взяв за основу классический рецепт, где для приготовления двух десятков блинов потребуется мука (250 грамм), молоко (400 миллилитров), яйца (пара), сахар (50 граммов) и масло сливочное (50 граммов). На его основе и были получены результаты по стоимости любимого большинством россиян лакомства.



Любопытно, что в процессе расчетов использовались данные терминалов POS-оплаты, установленных в точках продаж. В общей сложности данные для исследования были получены с 70 тысяч подобных устройств.



В результате самым дорогим лакомство окажется в Вятке. Здесь себестоимость одного блина составляет 5 рублей. В среднем же стоимость блина по стране составляет составляет 3,69 рубля.



Блины в Москве и Санкт-Петербурге оказались не самыми дорогими по стране, получив средний ценник в 4,75 и 4,87 рубля за штуку, хотя традиционно две российские столицы признаются в числе наиболее дорогостоящих для проживания городов нашей страны.



Самые доступные по цене блины получится на этой неделе приготовить у жителей Воронежа, в среднем стоимость одного блина здесь составит 3,15 рубля, то есть почти на 40% дешевле, чем в Вятке. Незначительно выше оказалась стоимость блинов еще в нескольких регионах.