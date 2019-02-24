Как сделать покупки в интернете безопаснее

В Роскачестве выпустили подробную инструкцию для россиян, пользующихся услугами интернет-магазинов, позволяющую сократить риски потери конфиденциальности персональных данных человека, в том числе платежных.



С учетом широкого распространения в интернете мошенничества, специалисты рекомендуют повышенное внимание уделять вопросам безопасности. В качестве средства защиты от мошенников россиянам предлагается проводить оплату только после получения товара, а также пользоваться виртуальными картами при онлайн оплате в интернете. Подобное решение позволит обеспечить защиту данных основной карты, а ее пополнение посредством различных решений не составит никаких сложностей.



В ведомстве также предлагают перед началом оформления покупки проверять адрес в адресной строке, так как зачастую мошенники пользуются поддельными сайтами, имеющими идентичное оформление и интерфейс, но зарегистрированными на иной адрес, схожий с основным сайтом, но все же отличным.



Работать целесообразно с сайтами, предлагающими передачу данных в зашифрованном виде. Отличить такие ресурсы можно по наличию значка в виде замка, указанного в адресной строке перед названием сайта.



Кроме того, не целесообразно совершать покупки в местах доступа к общественному Wi-Fi, так как данный сигнал не имеет шифрования и легко может быть перехвачен злоумышленниками для получения доступа к персональным данным пользователей.