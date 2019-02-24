Проблем с обеспечением молочными продуктами нет

В Минсельхозе опровергли появившуюся информацию о том, что в России имеет место наличие проблем с поставками на потребительский рынок молочной продукции, вызванных переходом на использование системы сертификации «Меркурий», предусматривающей электронное взаимодействие с надзорными органами.



В ведомстве сообщили, что данная система сертификации молочной продукции работает с начала третьего квартала 2018-го года. В общей сложности с ее помощью производителям выдано около 726 миллионов сертификатов. В среднем ежедневно выдается около 5 миллионов электронных документов.



В настоящее время нареканий к работоспособности «Меркурия» не возникает, полноценно функционирует не только пользовательский интерфейс, но и система взаимодействия с другими программами. Никаких проблем со скоростью работы по причинам неспособности справляться с задачей браузером, также не отмечено.



Напомним, что в настоящее время работа в системе «Меркурий» не является обязательной. Данное требование появится только с апреля 2019-го года. Представители многих торговых сетей уже сообщили о возможных проблемах весной нынешнего года с поставками в торговые сети молочной продукции, так как часть поставщиков имеет проблемы с работой в «Меркурии», и вынужденно будет обязана сократить поставки.



В настоящее время система электронной сертификации успешно существует в мясной отрасли, и никаких сложностей у поставщиков не возникает.