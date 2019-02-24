Умные изобретения от ребенка из Железноводска

Российская земля всегда славилась своими талантами. Один из таких людей проживает на Ставрополье, в небольшом городе Железноводск.



Матвей Гузий в свои 11 лет занимается разработкой сразу нескольких устройств, способных существенно облегчить жизнь людям, имеющим серьезные проблемы со зрением.



Одной из его разработок является трость для слабовидящих людей, работающая на принципах ультразвука. В основе разработки лежат стандартные датчики, используемые в автомобильных парковочных системах. В результате человек без простукиваний имеет возможность узнавать дистанцию до расположенных впереди предметов. Свою разработку юный создатель представил во время участия в общероссийском конкурсе «Умник», до финала которого ему удалось добраться.



Родители отмечают, что у ребенка всегда была страсть к конструированию. Его из-за возраста даже не хотели брать в кружок юного техника, рассчитанный на более взрослых ребят. Сегодня Матвей не только его полноправный участник, но и автор значительной части разработок, имеющих практическое применение.



В настоящее время экспериментальна трость работает от парктроника, но в будущем планируется собрать модель с полноценным ультразвуковым датчиком, значительно более устойчивым к внешнему воздействию.



Среди планов юного изобретателя подключение GPS-модуля с возможностью голосового управления и вибродвигателя, который позволит вибрацией уведомлять человека о препятствиях. Работы пока ведутся не очень быстро из-за ограниченного бюджета и отсутствия некоторого оборудования, Матвей не собирается сдаваться и намерен довести разработку до конца.