Доисторический слон обнаружен на Кубани

Интересную находку сделали археологи на территории Темрюкского района Краснодарского края. Недалеко от Азовского побережья удалось обнаружить останки динотерия – доисторического слона.



Любопытно, что раскопки не проводились, а ученые обнаружили окаменелости на участке, где в течение длительного времени стекающей водой смывался поверхностный слой грунта.



Сотрудники местного историко-археологического музея отмечают, что многие костные фрагменты принадлежат к опорно-двигательной системе крупного животного. С абсолютной точностью установить принадлежность останков к динотерию пока не представляется возможность, и для этого требуется проведение более глубоких исследований с привлечением специализированных лабораторий.



В настоящее время с находкой и подробным описанием ее обнаружения работают специалисты Палеонтологического института РАН. Именно они должны будут дать заключение о целесообразности проведения на месте обнаружения останков древнего животного дальнейших раскопок.



Археологи полагают, что динотерии проживали на Земле длительный период 20-2 миллионов лет назад. Высота особей могла достигать 4,5 метров при массе до 14 тонн. Среди основных особенностей древних слонов было расположение бивней, ориентированных вниз. Для своего периода это были одни из крупнейших представителей живых существ на суше, уступая по своим размерам только мамонтам и гигантским носорогам.