Паводки придут раньше времени

Синоптики прогнозируют для нынешней весны в России ускорение паводковых процессов. В Гидрометцентре отметили, что виной всему аномально теплая погода на улице.



В частности в течение большей части февраля температурный режим оказывается на 5-6 градусов выше средних значений для подавляющего большинства российских регионов. Например, в южных регионах страны наблюдается цветение растений, пробиваются цветы. В последний раз столь теплая погода фиксировалась около 140 лет назад.



В первую очередь вскрываться ото льда начнут горные реки, что приведет к преждевременным паводкам. Раньше начнется таяние снега и в центральной полосе, при этом за счет теплого февраля уровень снега несколько снизился, и эксперты не прогнозируют резкого подъема уровня воды. В настоящее время грунт напитан влагой, и в таких условиях вероятность неожиданных подтоплений территорий признается маловероятной.



Проблемным может оказаться западносибирский регион, так как здесь уровень промерзания воды оказался значительно сильнее, чем обычно. Это создает трудности для прохождения льда, но основные реки Енисей и Ангара в случае необходимости расчищаются методом взрыва. Соответственно многое в безопасности прибрежных населенных пунктов будет зависеть от степени готовности местных служб.



В связи с этим соответствующим службам рекомендовано интенсифицировать подготовку к наступлению ледохода на реках.