Татарстан начинает борьбу с борщевиком

В Татарстане республиканский Госсовет принял решение обратиться в правительство с целью организовать госпрограмму для борьбы в регионе с борщевиком Сосновского.



Данное растение за последние несколько лет значительно разрослось, занимая общую площадь более 530 гектаров. Только в 2018-м году в республике зафиксировано не меньше 500 случаев ожогов людей.



В республике планируют обратиться с данной инициативой к представителям других регионов, чтобы они также выступили с подобной инициативой. Подобный подход по их мнению позволит разработать в стране единую целевую программу в области предотвращения ЧС в растениеводстве.



Авторы инициативы отмечают, что ситуация с распространением в регионе борщевика Сосновского принимает угрожающие обороты. Всего за один год площадь произрастания этого сорняка увеличилась в Татарстане в 5 раз. Не считая многочисленных случаев ожогов людей, борщевик мешает ведению сельскохозяйственной деятельности.



В случае, если оперативно не предпринимать меры по борьбе с данным растением, есть все основания полагать, что всего за несколько лет бесконтрольного роста ситуация может дойти до уровня региональной катастрофы, и борьба с проблемой потребует значительно большего объема финансовых и иных средств.



Вместе с этим правительству предложено внести изменения в законодательство о платных парковках, запретив пользоваться ими автомобилям без номеров или с нечитаемыми номерными знаками.