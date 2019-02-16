Почему сон полезен для жизни

Американским ученым удалось разгадать причину положительного воздействия здорового сна на уровень смертности человека. Соответствующее открытие сделали представители университета Гарварда.



В ходе проведения исследования специалистам удалось установить, что в процессе сна организм в большем количестве вырабатывает молекулы, обладающие противовоспалительными свойствами.



Для исследования были задействованы грызуны, причем изучение проводилось на фоне заболевания подопытных атеросклерозом. По результатам исследований половина мышей, существовавших в условиях недостатка сна, к концу эксперимента имела состояние артерий на треть хуже, чем у особей, существовавших все это время в условиях полноценного здорового сна.



Проведенные замеры показали, что в крови подопытных грызунов, уровень числа клеток, участвующих в процессе развития воспалений, оказался вдвое больше, чем обычно. Кроме того, в таком случае значительно меньше оказалось содержание орексина, вещества, участвующего в процессах пробуждения человека после сна.



Для грызунов с увеличенным содержанием орексина (вводился дополнительно) уровень поражения сосудов и количество образовавшихся бляшек оказался значительно ниже. Таким образом, ученые полагают, что качественный и продолжительный сон положительно сказывается на противовоспалительных процессах внутри организма, и позволяет успешнее бороться с разнообразными заболеваниями, продлевая жизнь.