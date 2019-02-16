Новая Земля атакована полярными медведями

На Новой Земле, административно входящей в состав Архангельской области, власти объявили режим ЧС.



Причина ситуации активность полярных медведей, все чаще появляющихся в населенных пунктах. Например, на местной свалке в поселке Белушья Губа в поисках пищи собралось до 50 особей, и простым людям становится все проблематичнее отпугивать диких животных.



Эксперты в свою очередь отмечают, что подобная ситуация фактически происходит уже не первый год подряд, и нынешний год от предшествующих периодов кардинально не отличается. В условиях таяния льдов медведи сталкиваются с изменением условий добычи пропитания, в частности на льдах их выносит к южной части Новой Земли, после чего медведи стремятся вернуться в зону льдов, характерных для северных территорий островов.



С учетом того, что пищи в Арктике в зимний период минимальное количество, особенно в свободном доступе, помойки становятся одними из немногочисленных источников пропитания для любых диких хищников, не обязательно медведей. При этом медведи обладают особенностью быстро адаптироваться в групповому проживанию, когда они перестают бояться не только друг друга, но и человека.



В современных реалиях специалисты экологи видят единственный выход в изменении устройства населенных пунктах на крайнем Севере. Требуется обеспечить их максимальную компактность и закрытость, в результате чего количество контактов с дикими животными значительно сократится.