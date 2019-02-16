Американские долги бьют рекорды

Величина американского госдолга достигла отметки в 22 триллиона долларов, но негативно на американской экономике это не сказывается, чему способствуют многочисленные факторы внешнего воздействия.



Сегодня этот показатель достигает 105,4% от ВВП США, при этом в Италии и Греции, регулярно сотрясаемых кризисами, данный показатель составляет 131,8% и 178,6%. Разница не катастрофическая, но уровень доверия к американской экономике позволяет стране не беспокоиться за возможность проблем.



Необходимо отметить, что для Америки практика жить в долг распространена давно, и американское правительство научилось управлять данным процессом. Из всего объема долгов по ценным бумагам почти 10% принадлежит ФРС, и по ним платить проценты не придется, так как получаемая Резервной системой прибыль практически в полном объеме возвращается в бюджет.



Современную американскую экономику можно сравнить с огромной финансовой пирамидой, где исполнение обязательств по ранее выпущенным ценным бумагам обеспечивается за счет выпуска на рынок новых ценных бумаг. Вот только гарантом выступает само правительство США, а пока к нему есть доверие со стороны инвесторов, можно ни за что не беспокоиться.



Проблема возникнет только в одном случае, если будет превышен предельный порог заимствований. В этом случае вся финансовая система США рухнет, как карточный домик. Сегодня в американском правительстве серьезный кризис из-за распределения бюджета, поэтому прогнозировать развитие ситуации на перспективу нелегко.