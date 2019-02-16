Креветок стали ловить больше

По данным Росрыболовства в стране есть все условия, чтобы рассчитывать на снижение стоимости креветок в розничной продаже.



Причиной этого называется высокий улов креветок в прошлом году. В общей сложности отечественные добывающие компании получили около 30 тысяч тонн продукции, сразу на 36% нарастив показатели в сравнении с предыдущим годом.



Основной прирост обеспечен за счет добычи в Баренцевом море. Здесь удалось добыть около 11,7 тысячи тонн моллюска, что на 8 тысяч превышает показатели 2017-го года. Улучшились показатели добычи по отдельным категориям и на Дальнем Востоке.



В ведомстве отмечают, что российские компании добывают около десятка разновидностей креветок, что позволяет обеспечить достаточно широкий выбор на прилавках торговых точек по всей территории страны.



В Росрыболовстве отмечают, что положительно сказались на ситуации ответные санкции, ограничившие доступ на российский рынок продукции из ряда стран. Эксперты уверены, что в текущем году в Баренцевом море можно без проблем выловить до 90 тысяч тонн креветок, без каких-либо негативных последствий для популяции.



Часть улова экспортируется, в первую очередь гребенчатые креветки, обладающие крупными размерами. Основной же объем остается внутри страны на реализации местным потребителям. Растет и ассортимент, например, уже в ряде регионов можно приобрести креветки-медвежата, особенный вид креветок, отличающийся в лучшую сторону вкусом мяса.