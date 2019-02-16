В России возможно появление "лишнего" бензина

Российский рынок бензина уже в ближайшее время способен столкнуться с переизбытком предложения.



Такое мнение высказали аналитики на основе анализа последних отраслевых трендов. На фоне совершенствования производственных мощностей растет предложение, в то время как спрос меняется незначительно. В результате от незначительного дефицита рынок перейдет к существенному превышению объемов доступного для реализации топлива.



Только в последнее время реализация двух крупных проектов в Татарстане и Тюменской области позволило нарастить производство бензина в стране на 2 миллиона тонн ежегодно. По проекту до конца 2026-го года в стране еще девять заводов после соответствующей модернизации начнут выпуск бензина, отвечающего требованиям стандарта «Евро-5». Это позволит нарастить его производство в стране еще на 3 миллиона тонн.



В таких условиях производителям придется заниматься поиском сбыта излишков производства, которые не способен переварить внутренний рынок. Насколько подобная ситуация скажется на стоимости топлива для конечных потребителей, не сообщается.



Напомним, что по данным статистики в России в течение 2018-го года средний рост стоимости топлива составил 9,4%. При этом в феврале цены, как на бензин, так и на дизель, незначительно снизились. Среди всех европейских стран для россиян бензин оказывается практически самым дешевым, уступая по этому показателю только соседнему Казахстану.