Вернутся ли вытрезвители

В Госдуме проявляют повышенный интерес к восстановлению системы вытрезвителей.



При этом основные споры ведутся на счет формата подобных учреждений и их подчиненности. В настоящее время пьяных с улиц привозят в больницы, при этом только 30% всего объема поступающих в состоянии опьянения пациентов требуют проведения госпитализации. Многим достаточно просто проспаться.



Выявились и некоторые негативные факторы, многие пьяные граждане нападают на медработников, увеличилось число преступлений, совершенных под сильным воздействием спиртных напитков. Например, в нынешнем году мужчина в пьяном угаре воткнул врачу ручку в глаз, и подобные случаи не единичны.



Эксперты отмечают, что для вытрезвителей характерна межведомственная ниша, в результате чего они оказываются не принадлежащими ни одному из министерств (здравоохранение, МВД) по своему функционалу. Статистика же неумолима, более 3,2 тысячи смертей от отравления алкоголем за первые два квартала 2018-го года.



Вытрезвители прекратили свое существование в России осенью 2011-го года, при этом пребывание в них являлось платным, и «постояльцы» выписывалась квитанция на оплату. Условия же содержания еще с советских времен были удручающие, с частым превышением сотрудниками своих должностных полномочий.



Сегодня вытрезвители существуют во многих европейских странах. Например, в соседней Белоруссии их не было всего 8 месяцев, после чего было принято решение об ошибочности их закрытия и возобновлении работы учреждений.