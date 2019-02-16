Афганистан закончился 30 лет назад

Ровно три десятилетия назад последние советские воинские части официально покинули территорию Афганистана, завершив десятилетний период выполнения интернационального долга в соседней стране.Эта война до настоящего момента имеет неоднозначную оценку, при этом необходимо отталкиваться не только от личностных эмоций, но и исторического контекста. Фактически Советский Союз оказывал поддержку дружественной стране, с которой тесные отношения были выстроены за многие десятилетия до описываемых событий 80-х годов XX века.В 70-е годы после серии переворотов в Афганистане началась полноценная гражданская война, активными участниками которой стали джихадисты из различных стран мира. Причем моджахеды активно снабжались западными странами для противостояния социалистическому правительству Тараки, нового главы государства.Нестабильность в соседней стране и рост религиозного экстремизма вынуждали СССР реагировать соответствующим образом, так как был велик риск распространения идей и на соседние советские республики Средней Азии.Созданный для действия в Афганистане контингент включал в себя управление 40-й армии, несколько дивизий, бригад и отдельных частей. Основное внимание при этом уделялось поддержке афганской национальной армии в ее борьбе против моджахедов. Полностью восстановить порядок в стране не удалось, но ситуация стала значительно спокойнее.Участие в продолжительной войне позволило отработать в боевых условиях многие моменты, положительно сказавшиеся на уровне боеспособности советских вооруженных сил. Основа многих сегодняшних успехов была заложена именно во время афганской войны.