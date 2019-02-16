Россияне рассказали о праздновании дня влюбленных

Специалисты ВЦИОМ в ходе проведения социологического опроса установили, что около 59% россиян считает себя влюбленным. При этом среди мужчин эта группа значительно более внушительная (66%), в то время как среди женской аудитории во влюбленности признались только 54%.



Традиционно данное чувство характерно в первую очередь для молодежи в возрасте до 34 лет (около 72% всех опрошенных), а также люди в возрастной категории 35-44 года (69% респондентов).



Влюбленность около 15% опрошенных ассоциирует с заботой о второй половине, причем по половому признаку деление среди молодежи до 25 лет составляет 24% и 19% соответственно. Еще по 13% россиян влюбленность ассоциируют с дарением подарков и проявлением внимания. При этом подарки назвали 18% мужчин, а внимание больше всего характерно для молодежи в возрасте до 24 лет (около 30% опрошенных).



Еще 10% опрошенных в качестве подарка преподносит цветы, причем среди мужчин их число достигает 22%. На ласковые слова делает упор 8% респондентов. Еще 6% россиян считает, что любовь проявляется на кухне в виде приготовленное еды, а еще 5% видят ее в поцелуях.



В свою очередь в отношении себя около 22% россиян ждут в отношении себя проявления внимания, а на заботу рассчитывает еще 19% опрошенных. Ласки ожидает 8%, а среди мужчин распространено желание услышать в свой адрес любовные признания (11%). Подарки хотели бы получать 7% участников опроса.