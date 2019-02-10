Совместный финско-российский проект привел к рождению нового стройматериала

Совместное сотрудничество российских и финских ученых привело к созданию уникального строительного материала, основой которого является древесина.



Этот материал отличается от натурального дерева большей легкостью и прочностью, а также повышенной устойчивостью к гниению, плесени и огню. Его планируют применять в строительстве облегченных мостов, дорожек и удобных тропинок в посадках и заповедниках.



Создание нового стройматериала произошло в рамках международного проекта с названием «Легкие гибридные древокомпозитные материалы для устойчивой технологии строительства», объединившем изобретателей из Финляндии и России. Немного ранее, в ходе подобного проекта сотрудниками Санкт-Петербургского института была разработана специальный метод усиления деревянных изделий, сооружений и конструкций, специальными высокомодульными волокнами. Сегодняшний российско-финский проект усовершенствует и доработает технологию, чтобы ее можно было реализовать в реальности.



По словам главного руководителя этого проекта, инновационная технология будет востребованной в условиях болот и труднопроходимых мест, где уже смонтированы различные деревянные сооружения. Обновленные конструкции из современного материала, превзойдут своих предшественников по прочности, легкости и экологичности.



Между изобретателями и администрацией заповедного парка «Вепсский лес» уже заключено соглашение на установку и монтаж конструкций из данного материала. Планируется строительство новых пешеходных дорожек, а также мостиков, арок, беседок и скамеек, которые впоследствии станут собственностью руководства парка.



Подобные соглашения будут заключены с администрацией финского города Лаппеенранта, где также будут смонтированы сооружения и конструкции из только что появившегося строительного материала.