Новый законопроект облегчит жизнь водителей Дальневосточного региона

Один из проектов, который будет рассмотрен Государственной думой, это закон о внесении корректировок в 220 статью части 2 Налогового кодекса РФ.



Корректировки и изменения касаются введения больших налоговых пошлин на автомобильный транспорт для его владельцев, зарегистрированных и проживающих в Дальневосточном округе и приобретающих новые автомобили за границей. Авторы, представившие данный законопроект, утверждают, что идея отмены больших таможенных вычетов и пошлин на машины, ввозимые из-за рубежа жителями этого округа, уже собрала больше чем 30 тысяч голосов.



Решение предложить отмену таможенной пошлины созрело на фоне стремительного роста налоговых тарифов на автомобили, покупаемые за рубежом, после чего отечественные водители стали практиковать перевозку автомобилей по отдельным запчастям. Но поскольку такой транспорт не мог пройти процедуру обязательной государственной сертификации, то являлся не только незаконным, но и опасным на территории нашей страны.



Чтобы облегчить процедуру покупки и ввоза автомобиля из-за рубежа жителями Дальневосточного региона, авторы проекта предлагают ввести налог, который суммарно не должен превышать 1 млн. российских рублей. Этот вычет предлагают осуществлять не чаще одного раза в 5 лет и производить его только в случае обязательной регистрации купленного и завезенного из-за рубежа автомобиля в одном из отделений Госавтоинспекции.