Первая половина кругосветного путешествия Федора Конюхова уже позади

Кругосветное путешествие на специально оборудованной весельной лодке, в которое отправился российский спортсмен Федор Конюхов, стартовало 6 декабря 2018 года. В рамках экспедиции спортсмену придется преодолеть только на одних веслах более 27 тыс. км.



Федор Конюхов передвигается на весельном судне с названием «Акрос» и уже смог преодолеть 50% начального этапа маршрута. За время своего путешествия, наш соотечественник смог установить один из промежуточных рекордов, связанный с самым долгим нахождением в Южном океане на веслах. Срок составил 62 дня, а предыдущий зарегистрированный рекорд составлял 59 дней и был установлен французом Джозефом Ле Гуену. Маршрут всего путешествия состоит из 3 основных этапов, а его общая протяженность составляет 27 тыс. км.



Лодка «Акрос» - это уникальный проект судна, предназначенного для экспедиции и был выполнен дизайнером из Британии Филиппом Моррисоном. Длина судна составляет 9 метров, а на его борту размещены специальные, защищенные от воды отсеки, в которых можно безопасно хранить продукты.



Также на борту смонтированы три автономные системы эффективной добычи электрической энергии, представленные:



- Солнечными компактными батареями;

- Ветрогенераторами;

- Химической установкой EFOY, которая вырабатывает электрический ток из метанола.



Среди надежных систем коммуникации, лодка оборудована 2-мя практичными спутниковыми телефонами, производительным трекером «Иридиум 360 РокСТАР», а также некоторыми другими системами современной связи.



На сегодняшний день, Конюхов уже осуществил 5 кругосветных путешествий по воде, в рамках которых 17 раз смог пересечь Атлантику и стать первым нашим соотечественником, покорившим 7 самых высоких вершин мира.