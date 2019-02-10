Картина "Кружевница" представлена для незрячих людей в тактильном исполнении

Директор музея имени В.А. Тропинина сообщила, что в нем представлена тактильная копия известной картины под названием «Кружевница».



По мнению директора музея, «Кружевница» выполнена в формате 3D и рассчитана не просто на слепых людей, но и на тех, кто просто хочет по-новому ощутить высокое качество живописи даже с закрытыми глазами.



Благодаря этому, зрячие люди смогут лучше понимать слепых, что поспособствует большему сочувствию и пониманию людей, имеющих ограниченные возможности.



Тактильная живопись – это перспективная сфера, потому что картины, выполненные таким методом, будут продолжать появляться с регулярностью. К картине «Кружевница» дополнительно выполнена подпись, сделанная с помощью рельефно-точечного шрифта Брайля.



Музей В.А. Тропинина расположен в известной усадьбе Масленниковых-Петуховых, а в 1969 году в него передал свои картины знаменитый коллекционер Феликс Вишневский. В уникальной коллекции, состоявшей из более чем 200 картин, находились полотна таких известных художников как Рокотов, Аргунов, Тропинин, Щедрин и Боровиковский. Кроме художественных полотен музею были переданы старинная мебель, изделия из фарфора, а также многие другие раритетные экспонаты. Коллекция с тех пор увеличилась почти в 10 раз.