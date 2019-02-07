Виновники скачка цен на топливо в 2018 будут привлечены к ответственности

Основными виновниками резкого повышения стоимости топлива весной прошлого года, стали два трейдера, которые на ведущих биржах искусственно завышали расценки нефтепродуктов. В самые ближайшие дни ФАС инициирует возбуждение дела, связанного с манипулированием расценками.



Заместитель руководителя ФАС объяснил, что в связи с манипуляцией ценами, некоторые крупные брокеры на биржах отказались участвовать в масштабных торгах и расценили это как проявление нечестности и мошенничества. После внимательного исследования ситуации, связанной с торгами на рынке нефтепродуктов, будет открыто одно из наиболее оригинальных дел, связанных с наличием сговора между трейдерами, принявшими участие в торгах.



Хотя названия крупных компаний-трейдеров пока не оглашаются, они могли оказывать значительное влияние на формирование цен на российской бирже, что отражалось на оптовой и розничной продаже топлива.



Рост стоимости топлива можно было наблюдать в начале апреля прошлого года, а в течение короткого промежутка времени наблюдался резкий скачок на всех заправочных станциях. Ближе к середине мая правительство признало рост цен на нефтепродукты и топливо неконтролируемым, что привело к необходимости заключения сделки с интегрированными нефтяными компаниями, суть которых сводилась к тому, что текущие цены на топливо будут заморожены, а взамен будут снижены акцизные ставки на данный продукт.



Резкий биржевой скачок цен на топливо привел к ужесточению правил торговли, серьезно отразившихся на ведущих трейдерских компаниях. После серьезных обвинений, некоторые игроки на бирже отказались от вторичных сделок до тех пор, пока будет действовать соглашение с российским правительством, а компания «Роснефть» на короткий промежуток времени остановила поставки нефтепродуктов и топлива на главную биржу.



Правительство также рассматривало вопрос о лишении перекупщиков на бирже прав на возмещение им НДС, за счет чего их деятельность стала бы невыгодной. Несмотря на большой ажиотаж, Банк России предлагал не устанавливать слишком жесткие условия для трейдеров, потому что российская биржа пока находится в стадии становления и ожидает присутствия и роста игроков, способных повысить ликвидность рынка. ЦБ высказал твердую уверенность в том, что трейдеры не смогут расшатать стоимость и вывести ее из-под контроля государства.