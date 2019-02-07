Три солнца над Екатеринбургом – наслаждаемся чудесами морозной погоды!

Средний Урал порадовал стабильной ясной и морозной погодой. Это открыло перед жителями Екатеринбурга уникальную возможность наблюдать достаточно редкое явление природы, когда сразу три солнца выстроились в одну линию над горизонтом, а над ними сияла радуга.



Согласно пояснению главного синоптика Уральского гидрометцентра, содержащиеся в морозном воздухе кристаллы льда преломляют лучи солнца, в результате чего возникает эффект гало. Поскольку солнце сейчас находится максимально низко, это явление жители Екатеринбурга и других регионов будут наблюдать длительное время.



Несмотря на ясную погоду, морозы в регионе стоят довольно сильные. В Екатеринбурге отметка термометра держится на уровне – 30 градусов, а на окраинах опускается и до 40 ниже нуля. В северных и восточных регионах стабильно держится температура минус 40 градусов. Синоптики уверены, что в ближайшее время ожидать потепления не придется, потому что до 7 числа продержится морозная погода и переменная облачность.



В связи с сильным похолоданием властями в регионе был введен специальный режим, в рамках которого осуществляется строгий контроль за системами теплоснабжения, водоснабжения и энергообеспечения. Коммунальные службы и контролирующие организации находятся в полной готовности, на случай выхода какой-либо системы из строя. В такой же готовности находится и материально-техническая база, предназначенная для устранения последствий различных аварий.



Все автодороги и трассы усилены патрулями ГИБДД, готовыми прийти на помощь тем, кто застрял в сугробах на обочинах. Между дальнобойщиками ведется оповещение по радиосвязи, позволяющее не упускать из виду ни один габаритный автомобиль. В регионе круглосуточно работают 37 мобильных пунктов, предназначенных для обогрева водителей, организованные МЧС РФ.