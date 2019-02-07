Новый подводный робот – эффективный помощник в исследовании морей

Ученые и изобретатели из Санкт-Петербурга разработали рабочий аналог подводного робота для исследования морей и океанов. Назван новый уникальный инструмент «Морская тень», а его уникальность заключается в том, что он начинает движение не за счет стандартных винтов, а благодаря изменению плавучести.



Аппарат движется по траектории синуса, вначале набирая воду за бортом и погружаясь, а затем выбрасывая ее и всплывая. Такой принцип работы позволяет экономить большое количество энергии и гарантирует высокую автономность любой исследовательской работы.



По словам конструкторов изобретение данного аппарата, связано с выпуском еще одной новинки, которую сейчас разрабатывают специалисты Морского технического университета. Новинка-партнер представленного аппарата будет иметь надводно-подводный принцип работы и получит название «Тень». Этот агрегат сможет переносить на своей платформе одновременно несколько роботов «Морская тень».



Другое название робота – глайдер и изобретатели объяснили, что аппарат получил такое название благодаря тому, что физика его движения сильно напоминает движение небесных ловцов восходящих потоков воздуха.



Один из конструкторов утверждает, что это уникальный в своем роде аппарат, способный изменять геометрию своего корпуса и не имеет аналогов в мире.



Для агрегата нет ограничений относительно глубины погружения, а в условиях арктических исследовательских станций он будет просто незаменимым. Работы над роботом завершатся через 1,5-2 года, после чего встанет вопрос о его массовом производстве.



