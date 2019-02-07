Тестирования и испытания беспилотного автомобиля на зимней трассе

В России группой донских изобретателей и другими участниками, будут испытаны беспилотные легковые автомобили, задачей которых будет прохождение трассы в условиях зимней дороги. В соревнованиях примут активное участие представители 13 регионов страны.



Соревнование Up Great «Зимний город» ориентировано главным образом на разработку автомобиля-беспилотника, который будет преодолевать огромные расстояния, невзирая на экстремальные и жесткие условия, присущие зимам в России. Организаторами этих испытаний выступили РВК, Агентство стратегических инициатив и фонд «Сколково».



Испытания пройдут на специальном полигоне, принадлежащем Центральному НИИ автомобильного и авиамоторного строения в Московской области, с 26.02. по 05.03 текущего года.



В рамках испытаний участники обязаны будут пройти целый комплекс особых заданий, позволяющих увидеть реакцию автомобиля на различные ситуации на дороге, возникающие при ограниченной видимости, заснеженных дорогах или обледеневшего дорожного покрытия.



В числе планируемых задач, определяющих качество и надежность машин, будут представлены:



- Объезд различных дорожных препятствий;

- Езда в дорожном заторе;

- Безопасный проезд регулируемых или нерегулируемых перекрестков;

- Грамотная и аккуратная парковка.



Полигон будет оснащен всем необходимым оборудованием и реквизитом, позволяющим создать условия, максимально приближенные к тем, с которыми отечественные водители сталкиваются ежедневно. Среди ситуаций, которые будут воспроизведены на полигоне, будут дорожные работы, движение отдельных пешеходов и езда большого потока автомобилей.



Финалистами конкурса станут те участники и команды, которые смогут справиться с 50% обязательных заданий. Их разработки будут еще раз протестированы в декабре и затем будет выбран лучший автомобиль-беспилотник, который без проблем преодолеет минимум 50 км заснеженной дороги, за 3 часа, с соблюдением ПДД. Призом победителю определена сумма в 175 млн рублей.