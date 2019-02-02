Холода будут только усиливаться

В России в ближайшее время продолжится похолодание, причем ранее в Москве и регионе глубина снега достигла 40-50см, а до конца января этот показатель должен увеличиться еще на 10 сантиметров.



Что касается температурного режима, то в ночные части морозы в центральной части страны достигают 10-11 градусов с потеплением в дневные часы до 3-5 градусов ниже нуля. При этом данные показатели оказываются выше среднестатистических на 4 градуса.



В Москве в ближайшие дни ожидается некоторое потепление, с плюсовыми температурами во второй половине недели до +3 градусов. В ночные часы погода будет оставаться морозной. Все это будет дополняться выпадением снега и образованием на дорогах гололеда. Автомобилистам предлагается проявлять повышенную бдительность.



В Поволжье под силой антициклона морозы будут иметь умеренную силу до 11-17 градусов в ночные часы и на 5-6 градусов теплее днем. Прогнозируют синоптики снег и некоторое потепление в ближайшие дни.



На Урале ночью столбики термометров будут показывать до -25-30 градусов. Аналогичная ситуация и в Западной Сибири, в то время как Забайкалье предлагает более теплую погоду, не ниже -12 градусов ночью.



Самые серьезные холода отмечаются на Таймыре, где мороз достигнет -43 градусов, на Чукотке и в Якутии. В последнем из регионов в северных областях ожидаются морозы силой до -54 градусов, в то время как в остальных частях региона будет теплее на 8-10 градусов.